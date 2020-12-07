На самом популярном курорте в Крыму резко сократили подачу воды

В связи с катастрофической ситуацией с водой в аннексированном Крыму, оккупанты решили экономить водный ресурс, сократив его подачу, например, в Ялте до 6 часов в сутки.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Причиной такого решения "министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма" Дмитрий Черняев называет падение уровня воды в притоках Счастливенского и Загорского водохранилищ.

"По Ялте мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают большую Ялту. По сценарию, при приближении к шести миллионам кубических метров наполнения (водохранилищ, - Авт.), мы должны перейти к плановому снижению подачи воды", - заявил он.

Уже с 14 декабря жителям аннексированной Ялты подачу воды сократят до шести часов в сутки - по три часа утром и три часа вечером.

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин.