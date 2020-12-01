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Оккупанты решили осушить "крымские Мальдивы"

Оккупанты решили осушить "крымские Мальдивы"
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Крыму оккупант в надежде справиться с дефицитом воды на полуострове решили пойти на крайние меры: хотят откачать воду из известного озера, которое местные называют не иначе как "крымские Мальдивы", расположенное под селом Скалистое в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Трубу для забора воды уже опустили в озеро прямо у пляжа и мостков для купания, потом провели наверх вдоль дороги.  Местные жители недовольны такой инициативой и не только потому, что местная "достопримечательность" обмелеет и купаться здесь будет невозможно.

Вопрос еще и в том, что выше по горам от озера расположена Первомайская свалка. По словам местных, фильтрат оттуда просачивается в озеро. Поэтому они с опаской относятся к тому, чтобы пить воду, которая может быть отравлена отходами.

На спуске к озеру активисты прикрепили к столбам листовку с надписью: "Люди, это же наш Крым", но любые протесты оккупанты проигнорировали и трубу для откачки все-таки проложили.

"Оккупанты собираются выкачать воду уникального Марсианского озера, чтобы напоить "ихтамнетов" в Севастополе. Местные протестовали, но захватчики прокладывают трубы, уродуя местность и лишая крымчан очередного красивейшего места отдыха", - прокомментировали сложившуюся ситуацию в Telegram-канале "КРЫМский бандеровец".

Напомним, 2020 год стал одним из самых катастрофичных для Крымского полуострова в контексте нехватки водных ресурсов. Зимой не было снега, весной – не было дождей. Эта засуха оказалась самой сильной за последние 100 лет. Например, в водохранилищах, от которых водой "питается" Симферополь, осталось 20% запасов воды.

О том, как будет разворачиваться ситуация после ухода с поста главы Кремля Владимира Путина и вернуться ли оккупированные территории в Украину, читайте в материале "Телеграфа": "Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина".

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Все по теме:

Вода, Крым, Дефицит воды, Оккупация.

Автор:

Телеграф
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