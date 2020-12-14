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Будут использовать водопады: оккупанты придумали "гениальный" план по решению проблемы с водой в Крыму

Будут использовать водопады: оккупанты придумали "гениальный" план по решению проблемы с водой в Крыму
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В Аянском водохранилище почти не осталось воды. Оккупанты продолжают активно искать способы снабжения Крыма водой. К примеру, Симферополь решили снабдить водой из Бештерек-Зуйского водозабора.

Для Ялты придумали еще более "фантастический" план - часть города будет получать дополнительную воду из Массандровского водопада.

Об этом во время совещания о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Ночью заработал нормально Массандровский водопад и мы будем подавать тем абонентам, которые подключены к Массандровскому водопаду столько, сколько будет воды", - заявил он.

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При этом он добавил, что "в противном случае их действия будут безумными – они начнут сбрасывать воду в море".

Напомним, что в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин.

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Вода, Ялта, Крым.

Автор:

Телеграф
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