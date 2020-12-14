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"Мы не о таком мечтали": в Крыму ополчились против приезжих россиян

"Мы не о таком мечтали": в Крыму ополчились против приезжих россиян
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Жители Крыма из-за проблем с водой очень недовольны российскими туристами. Местные жители говорят, что именно из-за них они страдают.

"Нам воду подают по графику, она вонючая, грязная. Часто ее просто отключают. А для приезжих в санаториях, пансионатах, отелях все есть круглые сутки! Это как понимать?", - рассказала  жительница Ялты Ирина Ковальчук в комментарии OBOZREVATEL.

Она говорит, что бизнесмены таким образом зарабатывают на простых людях.

Кроме того, женщина поведала, что простым людям тоже приходится сдавать свои комнаты приезжим, чтобы хоть как-то заработать.

"И приходится воду экономить, запасаться ведрами и баками. А чем мы хуже?", – спрашивает она.

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Жительница Алупки Светлана Шиманская тоже подтвердила, что владельцы гостиниц и приезжие создают простым людям большие проблемы.

"Москвичи в Крым понаехали, квартиры тут понакупали, жить собрались. Новые дома для них построили, и теперь нам, коренным жителям полуострова, не хватает воды", - поведала женщина.

"У них все есть, а мы мучаемся. Ради них уже всю землю в Крыму своими скважинами истыкали. Нам скважины бурить запрещают и даже отбирают, а эти на джипах по нашим улицам разъезжают. Мы не о том мечтали, когда тут власть менялась", – рассказала она.

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Вода, Россия, Крым.

Автор:

Телеграф
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