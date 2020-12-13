Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, рассказал когда Донбасс и Крым вернутся в состав Украины.

Об этом он заявил в интервью "Апостроф".

"Могу сказать в качестве прогноза, что Донбасс вернется в Украину очень быстро после физической или политической кончины Путина. С Крымом будет сложнее, Крым вернется после более серьезной трансформации, которую уже можно будет определить не как уход Путина, а как уход путинского режима в целом", - отметил Пионтковский.

По мнению эксперта, основной задачей Украины в эти годы было не допустить дальнейшей агрессии.

"По-моему, с этой задачей и украинская армия, и украинская дипломатия справились".

Напомним, международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму.

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