Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж проанализировал для «Телеграфа» главные победы и поражения уходящего года в ракурсе конфликта на Востоке Украины. А также спрогнозировал перспективы урегулирования.

«Мы на стартовых переговорных позициях не сумели закрепить ту модель, которая позволила бы дать большой прогресс. А потому все эти годы продолжаем топтаться вокруг соглашений, подписанных еще при Порошенко. В уходящем году мало что изменилось -реальных подвижек в переговорах не было. Были разве что уменьшение обстрелов и открытие в одностороннем порядке новых пунктов пропуска. Но успехи это не глобальные, а тактические. И Россия за продвижение в урегулировании требует куда большего. А именно – фактической легитимизации ОРДЛО через их статус в украинской Конституции, выборов без участия там украинских партий и контроля за границей. Россия решает стратегические задачи. Мечтает выделить оккупированный в данный момент ею регион в особый статус и в таком виде всунуть в Украину. Сделать этакий рычаг управления и постоянной нестабильности», – отмечает генерал.

По его словам, этому воспротивилась мощная патриотическая составляющая украинского общества.

«Речь не о политиках – у тех всегда свои интересны. Речь, прежде всего, о воинах, которые понимают ситуацию куда лучше. Которые видели, что происходит на Донбассе. И не хотят, чтобы вся Украина стала таким полем боя – что вполне вероятно, пойди мы на российский сценарий «урегулирования». Сделав небольшие уступки, россияне хотели продвинуть свои интересы, - подчеркивает Николай Маломуж. – А когда в Кремле поняли, что общество не позволит украинским политикам (даже если бы те хотели) идти на кардинальные уступки, они просто отказались от решения других вопросов, которые раньше хоть как-то рассматривались. В том числе – от гуманитарного блока. Это и обмены, и пункты пропуска, и многое другое».

Генерал уверен, что для реального продвижения переговоров к ним нужно подключать других глобальных игроков. Прежде всего – США и Великобританию, которые были гарантами Будапештского меморандума.

«Решения вопросов по выборам в ОРДЛО, по возвращению границ, а также территорий в целом – в ближайшее время ожидать не приходится. Россия поставила вопрос ребром. Шантажирует. На уступки не идет. Думаю, что после инаугурации нового президента США нужно выходить на создание более широкого формата переговоров, – отмечает Николай Маломуж. – С участием, к примеру, США, Великобритании, ЕС как институции. И приходить к формулировке четкой дорожной карты. По пунктам. Что за чем. С подписями официальных лиц – глав государств, руководителей МИД… Лишь так мы можем выйти на решение темы Донбасса, а в будущем - и Крыма. Лишь с приложением больших усилий дипломатии, президентов, а также разведок, которые зачастую идут впереди дипломатических процессов».