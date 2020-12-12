Скачать
Суббота, 12.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс

Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
05:43 Сегодня Телеграф

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж проанализировал для «Телеграфа» главные победы и поражения уходящего года в ракурсе конфликта на Востоке Украины. А также спрогнозировал перспективы урегулирования. 

«Мы на стартовых переговорных позициях не сумели закрепить ту модель, которая позволила бы дать большой прогресс. А потому все эти годы продолжаем топтаться вокруг соглашений, подписанных еще при Порошенко. В уходящем году мало что изменилось -реальных подвижек в переговорах не было. Были разве что уменьшение обстрелов и открытие в одностороннем порядке новых пунктов пропуска. Но успехи это не глобальные, а тактические. И Россия за продвижение в урегулировании требует куда большего. А именно – фактической легитимизации ОРДЛО через их статус в украинской Конституции, выборов без участия там украинских партий и контроля за границей. Россия решает стратегические задачи. Мечтает выделить оккупированный в данный момент ею регион в особый статус и в таком виде всунуть в Украину. Сделать этакий рычаг управления и постоянной нестабильности», – отмечает генерал.

Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман

По его словам, этому воспротивилась мощная патриотическая составляющая украинского общества.

«Речь не о политиках – у тех всегда свои интересны. Речь, прежде всего, о воинах, которые понимают ситуацию куда лучше. Которые видели, что происходит на Донбассе. И не хотят, чтобы вся Украина стала таким полем боя – что вполне вероятно, пойди мы на российский сценарий «урегулирования». Сделав небольшие уступки, россияне хотели продвинуть свои интересы, - подчеркивает Николай Маломуж. – А когда в Кремле поняли, что общество не позволит украинским политикам (даже если бы те хотели) идти на кардинальные уступки, они просто отказались от решения других вопросов, которые раньше хоть как-то рассматривались. В том числе – от гуманитарного блока. Это и обмены, и пункты пропуска, и многое другое».

Генерал уверен, что для реального продвижения переговоров к ним нужно подключать других глобальных игроков. Прежде всего – США и Великобританию, которые были гарантами Будапештского меморандума.

«Решения вопросов по выборам в ОРДЛО, по возвращению границ, а также территорий в целом – в ближайшее время ожидать не приходится. Россия поставила вопрос ребром. Шантажирует. На уступки не идет. Думаю, что после инаугурации нового президента США нужно выходить на создание более широкого формата переговоров, – отмечает Николай Маломуж. – С участием, к примеру, США, Великобритании, ЕС как институции. И приходить к формулировке четкой дорожной карты. По пунктам. Что за чем. С подписями официальных лиц – глав государств, руководителей МИД… Лишь так мы можем выйти на решение темы Донбасса, а в будущем - и Крыма. Лишь с приложением больших усилий дипломатии, президентов, а также разведок, которые зачастую идут впереди дипломатических процессов».

Три сценария для Донбасса: новая война или два других плохих варианта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Крым, Донбасс, Джо Байден, Николай Маломуж, Генералы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обледеневший Киев попал на сказочные фото
02 "Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки
03 Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
04 Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)
05 Сбил старика и вместо помощи стал снимать наклейки с такси: ДТП в Одессе разозлило сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
В НАБУ показали на видео &quot;перлы&quot; чиновников, погоревших на коррупции
В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию
Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь