Россия не сможет "спрятать" тысячи обвиняемых: Путину дали неутешительный прогноз по Украине

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который рассматривает преступления России против Украины, в любом случае не порадует президента РФ Владимира Путина.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал доктор юридических наук и бывший постпред президент Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, хотя многие скептически относятся к рассмотрению производства против Кремля в Гааге, суд примет "достаточно очевидное, прогнозируемое" решение, которое будет "крайне болезненным для Российской Федерации".

Бабин уверен, что военные преступления, которые Россия совершила с 2014 года, не имеют срока давности.

"Кроме того, абсолютно всех обвиняемых Россия «спрятать» не сможет, ведь это тысячи лиц, включая непосредственных исполнителей", - подчеркивает он.

Так, считает бывший постпред президента по Крыму, международными преступниками можно назвать всех работников "военкоматов" на территории оккупированного полуострова. Кроме того, множество обвиняемых может находиться и на подконтрольной правительству Украине.

Больше о ситуации читайте в статье на "Телеграфе": Решение суда в Гааге по Крыму и Донбассу будет крайне болезненным для Путина - эксперт.