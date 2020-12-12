Решение суда в Гааге по Крыму и Донбассу будет крайне болезненным для Путина - эксперт

Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Почему это важно – и какова вероятность, что Россию рано или поздно привлекут к ответственности? Своим мнением с «Телеграфом» поделился доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

«Решение Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) о начале расследования военных преступлений и преступлений против агрессии достаточно важно. Хотя этот этап и промежуточный, но он открывает дорогу уже к судебному разбирательству, – поясняет эксперт. – Например, теперь в любом случае будет решение судей МУС по ситуации в Украине, как минимум в части открытия уголовного производства».

Данные решения, помимо непосредственно наказания международных преступников, создают важные прецеденты, уверен Борис Бабин.

МУС должен определить природу конфликта в Украине – внутренний он или международный, так как это влияет на квалификацию военных преступлений. Также МУС должен определиться со своей юрисдикцией по Крыму, поскольку он полномочен в этом деле расследовать преступления только на территории Украины.

«Думаю, в обоих случаях достаточно очевидное, прогнозируемое решение МУС об украинском Крыме и межгосударственном конфликте на Востоке будет крайне болезненным для Российской Федерации, – подчеркивает экс-постпред президента Украины в АР Крым. – Многие скептики заявляют, что производство в МУС – это, во-первых, долго и, во-вторых, никто не обяжет РФ выдать в Гаагу обвиняемых и подсудимых. На это можно возразить, что совершенные с 2014 года преступления срока давности не имеют. Кроме того, абсолютно всех обвиняемых Россия «спрятать» не сможет, ведь это тысячи лиц, включая непосредственных исполнителей. Например, международными преступниками являются все работники крымских «военкоматов», осуществляющие незаконный «призыв». Кроме того, ряд обвиняемых может находиться и на подконтрольной территории Украины, поэтому доступ к ним у МУС будет достаточно прост».

Также характерна, по словам Бориса Бабина, попытка отдельных должностных лиц устраивать самопиар с фотосессиями из Гааги.

«Стоит отметить, что базовый вал доказательной базы для МУС был собран в 2014-2015 годах, а также значимую его часть помогли сформировать правозащитные организации, – говорит эксперт. – К сожалению, в Украине не приняты изменения в Уголовный кодекс касательно Римского статута. Впрочем, именно ограниченность возможностей отечественных правоохранителей повлияла на нынешнее решение Офиса прокурора МУС. Ведь если международные преступления можно эффективно расследовать на национальном уровне, то МУС в рамках Римского статута дело открыть не может».

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Автор: Андрей Питонов