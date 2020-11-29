Скачать
Воскресенье, 29.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников
Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников
Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)
Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)

Россия уйдет из Крыма и Донбасса и потеряет часть своих регионов: экс-советник Путина дал прогноз

Россия уйдет из Крыма и Донбасса и потеряет часть своих регионов: экс-советник Путина дал прогноз
12:41 Сегодня Телеграф

Экономист и общественный деятель Андрей Илларионов, который пять лет проработал в Кремле советником президента России  считает, что времена "путинского режима"  будут черной страницей российской истории, которую придется пересматривать, изменять. По его словам, российские войска рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья и это может закончиться для РФ потерей части своих регионов.

Об этом он заявил в программе "Грани времени".

"Путин уже меньше думает о том, что напишут о нем в учебниках истории, за исключением только того, что касается воссоздания так называемой исторической России – имперского проекта, который действительно ему очень дорог. А в остальном то, что отметят, как он ему кажется, идет со знаком "плюс". Это аннексия Крыма, попытка установления контроля над Беларусью, операция против Грузии по захвату Южной Осетии и Абхазии. Может быть, первые полгода так и будет – до тех пор, пока во власти будут находиться люди, которые следуют курсу Путина. Но в исторической перспективе это будет черной страницей российской истории, которую придется пересматривать, изменять", - отметил Илларионов.

Тихановская объявила о желании встретиться с Путиным и оценила возможность введения российских войск в Беларусь

Также бывший советник Путина отметил, что российские войска все равно рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья.  И любое сколько-нибудь ответственное правительство   будет делать все возможное для восстановления международно признанных границ России по состоянию на декабрь 1991 года. Если, конечно, дальнейшее развитие страны не приведет к тому, что границы РФ изменятся еще, и не в ее пользу.

"Не скажу, что это правильно называть распадом страны, но есть некоторые регионы страны, жители которых в подавляющем большинстве придерживаются культурно-цивилизационных типов поведения, не похожих на культурно-цивилизационный тип поведения, характерный для большей части российского населения. Для блага как этих районов, так и в целом большинства российского населения лучше жить раздельно"", - добавил эксперт.

Напомним, российский писатель, поэт и оппозиционер Дмитрий Быков уверен, что только репрессии позволяют президенту РФ Владимиру Путину держать в страхе россиян и тем самым оставаться у власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Донбасс, Владимир Путин, Андрей Илларионов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы работаете на вражеском канале: журналистка NewsOne оказалась в центре скандала (видео)
02 В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
03 Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали
04 Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
05 Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии &quot;Звездных войн&quot; (видео)
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн" (видео)
У любовницы Путина нашли 40-метровую яхту, которую охраняет новейший катер российского флота
У любовницы Путина нашли 40-метровую яхту, которую охраняет новейший катер российского флота
Два пациента погибли на Львовщине из-за отсутствия света в больнице
Два пациента погибли на Львовщине из-за отсутствия света в больнице
Что-то среднее между Пинк и Кайли Миноуг: Оля Полякова озадачила новым образом (фото, видео)
Что-то среднее между Пинк и Кайли Миноуг: Оля Полякова озадачила новым образом (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь