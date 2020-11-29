Россия уйдет из Крыма и Донбасса и потеряет часть своих регионов: экс-советник Путина дал прогноз

Экономист и общественный деятель Андрей Илларионов, который пять лет проработал в Кремле советником президента России считает, что времена "путинского режима" будут черной страницей российской истории, которую придется пересматривать, изменять. По его словам, российские войска рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья и это может закончиться для РФ потерей части своих регионов.

Об этом он заявил в программе "Грани времени".

"Путин уже меньше думает о том, что напишут о нем в учебниках истории, за исключением только того, что касается воссоздания так называемой исторической России – имперского проекта, который действительно ему очень дорог. А в остальном то, что отметят, как он ему кажется, идет со знаком "плюс". Это аннексия Крыма, попытка установления контроля над Беларусью, операция против Грузии по захвату Южной Осетии и Абхазии. Может быть, первые полгода так и будет – до тех пор, пока во власти будут находиться люди, которые следуют курсу Путина. Но в исторической перспективе это будет черной страницей российской истории, которую придется пересматривать, изменять", - отметил Илларионов.

Также бывший советник Путина отметил, что российские войска все равно рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья. И любое сколько-нибудь ответственное правительство будет делать все возможное для восстановления международно признанных границ России по состоянию на декабрь 1991 года. Если, конечно, дальнейшее развитие страны не приведет к тому, что границы РФ изменятся еще, и не в ее пользу.

"Не скажу, что это правильно называть распадом страны, но есть некоторые регионы страны, жители которых в подавляющем большинстве придерживаются культурно-цивилизационных типов поведения, не похожих на культурно-цивилизационный тип поведения, характерный для большей части российского населения. Для блага как этих районов, так и в целом большинства российского населения лучше жить раздельно"", - добавил эксперт.

Напомним, российский писатель, поэт и оппозиционер Дмитрий Быков уверен, что только репрессии позволяют президенту РФ Владимиру Путину держать в страхе россиян и тем самым оставаться у власти.