Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины

Российские оккупанты в аннексированном Крыму, которые ранее заявляли о "вреде" воды из Украины, обвинили Запад в молчании по поводу водной блокады, которая, якобы, нарушает права жителей полуострова.

"Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма", - заявил "глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

Напомним, ранее российские оккупанты в Крыму заявили, что контролируют ситуацию с водоснабжением на полуострове, несмотря на катастрофический дефицит водных ресурсов. А также заявили, что якобы поставки воды из Украины уже не нужны по причине ее "вредности".

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.