Вода из Украины "вредна": оккупанты Крыма оправдались, как "справляются" с дефицитом

Российские оккупанты в Крыму заявили, что контролируют ситуацию с водоснабжением на полуострове, несмотря на катастрофический дефицит водных ресурсов.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим", — заявил "спикер парламента" Крыма Владимир Константинов.

По его словам, на полуострове идут масштабные работы и реализуется федеральный план по обеспечению устойчивого водоснабжения. В частности, в Симферополе эта проблема, якобы, решается за счет подземных источников.

"От красной черты мы отошли. Пока находимся в режиме экономии, но поступления воды из различных источников больше, чем потребления. Мы начинаем формировать определенный запас. Я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю", - добавил он.

При этом Константинов самоуверенно добавил, что якобы поставки воды из Украины уже не нужны.

"От перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине завили, что водоснабжение в Крым не возобновят вплоть до деоккупации полуострова.