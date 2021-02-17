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Никакой воды: у Зеленского сделали решительное заявление по Крыму

Никакой воды: у Зеленского сделали решительное заявление по Крыму
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во время встречи с начальником Управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко, постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крым не будет поступать вода из Украины до деоккупации.

Об этом сообщили в Фейсбуке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Позиция Представительства и Управление канала однозначен - никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду к временно оккупированного Крыма, а также мелиорации южных районов Херсонщины", - рассказал о встрече Антон Кориневич.

Крым

Херсон 

Также на встрече обсуждался вопрос потребности достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированного Крыма, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Стоит напомнить, что жители оккупированного Симферополя жалуются на воду, которая поступает по водопроводу. Однако "власти" говорят, что помочь ничем не могут, а ответственность за некачественную очистку перекладывают на "недобросовестного подрядчика". 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вода, Крым, Владимир Зеленский.
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