Крымчане жалуются на грязную воду из-под кранов: "власти" заявляют, что не в силах помочь (видео)

Жители оккупированного Симферополя жалуются на воду, которая поступает по водопроводу. Однако "власти" говорят, что помочь ничем не могут, а ответственность за некачественную очистку перекладывают на "недобросовестного подрядчика".

Об этом пишет Крым.Реалии.

"Основной темой прошлой неделе была грязная вода, которая пришла на ГРЭС, Москольцо, Богдановку, Мирное и аж добралась до Бородина", - заявил 15 февраля глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Он сказал, что у подрядчика возникла неисправность в сети и это привело к тому, что очередная подача привела к попадание в город загрязненной воды.

По его словам, вода по трубопроводу пошла в обратном направлении, и вся грязь попала к потребителям.

Баженов заявил, что не может сбросить воду через гидранты на улицы, так как из-за погоды это приведет к возникновению гололеда.

Впрочем, он пообещал, что до конца дня жителям Симферополя таки подадут чистую воду.

Вместе с тем, в сеть попало видео из Симферополя, на котором видно, что идущая из кранов вода имеет голубоватый оттенок. Женщина на видео говорит, что она имеет "запах моющего средства".

Другие пользователи сети показывают, что из крана в Симферополе течет вода желтого цвета.

«Красивенькая» какая вода сегодня в Симферополе. А в конце января другого оттенка была. Более глубокого, что ли… Можно уже сериал замутить, да «Вода Крыма»? 50 оттенков серого какого-то – вообще скукотища. pic.twitter.com/qAb4LPKmsy — Gartildo Крым (@Gartildocre4) February 13, 2021

Как сообщалось ранее, в Крыму пересохла река Сарысу, протекающая через город Белогорск.

Напомним, 13 февраля на полуостров обрушились сильные снегопады, которые оставили без света более семи тысяч домохозяйств.