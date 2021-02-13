Цветущие деревья и сугробы: Крым заметает снегом (фото, видео)

В субботу, 13 февраля, на незаконно аннексированный Россией Крым обрушилась непогода, сопровождаемая сильными снегопадами, метелями и гололедицей, а также похолоданием и сильными ветрами, передают местные синоптики.

В Симферополе идет снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°, днем -5…-7°.

Снегопады и гололед стали большой проблемой для местных водителей автотранспорта:

В Севастополе также ночью начал и днем продолжил идти снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем -1…-3°. На дорогах гололедица, снежный накат.

На ЮБК – облачно. Снег, местами очень сильный, метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, порывы 30-33 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем -1…-3°.

Так в субботу выглядит Ялта:

Вот такие видео постят из Ялты:

Евпаторию тоже засыпало снегом. Местные лебеди предпочитают обходить его стороной.

Снегом буквально завалило Ай-Петри:

Как сообщалось, на Украину с начала недели обрушился циклон, принесший сильнейшие снегопады, из-за чего во многих регионах страны выпало рекордное количество снега и были введены ограничения на проезд крупногабаритного или грузового транспорта.

Однако это не единственный сюрприз, который преподнесла зима украинцам: лютые морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми и местами будут достигать -28...-30°.