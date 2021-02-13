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Цветущие деревья и сугробы: Крым заметает снегом (фото, видео)

Цветущие деревья и сугробы: Крым заметает снегом (фото, видео)
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф RoksolanaToday&КрымUA

 В субботу, 13 февраля, на незаконно аннексированный Россией Крым обрушилась непогода, сопровождаемая сильными снегопадами, метелями и гололедицей, а также похолоданием и сильными ветрами, передают местные синоптики.

В Симферополе идет снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°, днем -5…-7°.

Симферополь2

Симферополь1

Снегопады и гололед стали большой проблемой для местных водителей автотранспорта:

 

В Севастополе также ночью начал и днем продолжил идти снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем -1…-3°. На дорогах гололедица, снежный накат.

Севастополь1

Севастополь2

На ЮБК – облачно. Снег, местами очень сильный, метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, порывы 30-33 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем -1…-3°.

Так в субботу выглядит Ялта:

Ялта

Вот такие видео постят из Ялты:

 

Евпаторию тоже засыпало снегом. Местные лебеди предпочитают обходить его стороной.

Евпатория1

Евпатория2

Снегом буквально завалило Ай-Петри:

Ай-Петри1

Ай-Петри2

Как сообщалось, на Украину с начала недели обрушился циклон, принесший сильнейшие снегопады, из-за чего во многих регионах страны выпало рекордное количество снега и были введены ограничения на проезд крупногабаритного или грузового транспорта.

Однако это не единственный сюрприз, который преподнесла зима украинцам: лютые морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми и местами будут достигать -28...-30°. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,598

Все по теме:

Ялта, Погода, Симферополь, Крым, Севастополь, Ай-Петри, Снегопад, ЮБК, Метели.
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