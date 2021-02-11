В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами температура воздуха опустится ниже -25°.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Минрегион со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Лютые морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми и местами будут достигать -28...-30°.

Так, ухудшение погоды ожидается уже вечером 11 февраля. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдет значительный снег, налипание мокрого снега. В западных областях порывы ветра 15-20 м / с и метели, что соответствует I уровню опасности. В Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег, что соответствует II уровню опасности.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

12 февраля в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значений снег, метели и снежные заносы. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах Украины, кроме юго-востока, ожидается сильная гололедица. Ночью прогнозируют от -9° до -16° мороза, в Черниговской и Сумской областях - до -20°. Днем будет от -7° до -13°.

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

15-18 февраля во всех областях установится морозная погода без осадков. Местами ночью от -20° до -28° градусов

На Волыни и Ровенщине - до -30°мороза. В южных и восточных областях от -15° до -18°мороза.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Киеве, фото: ua.sinoptik.ua

Следует отметить, что уже несколько дней подряд Украину засыпает снегом, а в некоторых областях идут дожди, на дорогах гололедица. Водителей просят не выезжать на своих авто, а в Киев запретили въезд грузовиков.

Кроме того, после морозного и снежного февраля украинцам не следует ожидать ранней весны. Так, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, март и апрель будут очень холодными, а настоящее тепло придет лишь в мае.