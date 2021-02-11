Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
Тина Кароль и Потап еще в резерве? Украинцы обсуждают поход Вирастюка в депутаты от "Слуги народа"
Тина Кароль и Потап еще в резерве? Украинцы обсуждают поход Вирастюка в депутаты от "Слуги народа"
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания

В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
13:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами температура воздуха опустится ниже -25°. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Минрегион со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. 

Лютые морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми и местами будут достигать -28...-30°. 

Так, ухудшение погоды ожидается уже вечером 11 февраля. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдет значительный снег, налипание мокрого снега. В западных областях порывы ветра 15-20 м / с и метели, что соответствует I уровню опасности. В Карпатском регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег, что соответствует II уровню опасности.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

12 февраля в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значений снег, метели и снежные заносы. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах Украины, кроме юго-востока, ожидается сильная гололедица. Ночью прогнозируют от -9° до -16° мороза, в Черниговской и Сумской областях - до -20°. Днем будет от -7° до -13°.

Прогноз погоды на 12 февраля

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 февраля

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 февраля

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

15-18 февраля во всех областях установится морозная погода без осадков. Местами ночью от -20° до -28° градусов

На Волыни и Ровенщине - до -30°мороза. В южных и восточных областях от -15° до -18°мороза.

Прогноз погоды на 15 февраля

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве, фото: ua.sinoptik.ua

Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)

Следует отметить, что уже несколько дней подряд Украину засыпает снегом, а в некоторых областях идут дожди, на дорогах гололедица. Водителей просят не выезжать на своих авто, а в Киев запретили въезд грузовиков.

Кроме того, после морозного и снежного февраля украинцам не следует ожидать ранней весны. Так, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, март и апрель будут очень холодными, а настоящее тепло придет лишь в мае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 558

Все по теме:

Погода, Снег, Погода в Украине, Синоптики, Морозы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии
Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь