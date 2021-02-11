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В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу
В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу

В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу

В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сегодня, 11 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, на столицу обрушится сильный снегопад.

В связи с этим власти города ограничили въезд грузовиков в Киев.

"С 7:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Ограничения позволят минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники", - сказано в сообщении КГГА. 

В администрации отмечают, что фуры будут пускать в зависимости от погоды, а на 8 въездах в Киев развернуто пункты обогрева.

Спасатели обращаются к владельцам транспортных средств и просят воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды, а также не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла очистить дороги.

Водители отмечают, что ситуация на подъездах к столице осложняется и постят видео вчерашних пробок:

"Поехать в Киев на машине - сейчас не лучшая идея. Фуры стоят в районе Пирятина +-20км", - сообщает Телеграмм-канал Харьков 1654.

Стоит отметь, что к вечеру ситуация только ухудшиться, так как снегопад усилится. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура по области 0...-5° мороза, в Киеве -2...-4° мороза. Ночью температура упадет до -11°.

Кроме того, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Украине резко ударят морозы, местами столбики термометров опустятся до -25°.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киев, Погода, Снегопад, Фуры.
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