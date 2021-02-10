Всему виной - поздняя Пасха: народный синоптик озвучил прогноз на начало весны в Украине

Первые два месяца весны - март и апрель - не порадуют украинцев теплом.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, православные отмечают Пасху в 2021 году 2 мая, поэтому ждать потепления до этого времени не стоит.

"При поздней Пасхе март и апрель будут очень прохладными", - уточнил синоптик.

Отметим, ранее Леонид Горбань уточнил, что крепкие морозы в Украине, вплоть до -20 в Украине продлятся три-четыре дня. Дальше – температура пойдет на спад. Но "штиля" ждать не приходится – температурные качели за окном украинцы будут наблюдать до конца февраля. Горбань добавил, что весь февраль погоду в Украине будут определять четыре циклона, так что весны в последний месяц зимы ждать не приходится.

Как сообщал "Телеграф", в Украину 10 февраля на смену циклона Tristan принесет циклон Ulf. Поэтому в большинстве областей страны ожидаются осадки.