На смену циклону Tristan придет Ulf: каких сюрпризов от погоды ждать 10 февраля

В Украину 10 февраля на смену циклона Tristan принесет циклон Ulf. Поэтому в большинстве областей страны ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снег стоит ожидать на западе и севере, в Прикарпатье и в Карпатах будет снег с дождем.

В то же время в центре и на востоке Украины прогнозируют мокрый снег и дождь.

На юге страны, кроме Запорожья, 10 февраля ожидаются небольшие осадки.

На дорогах и тротуарах ситуация остается весьма сложной.

На севере и в большей части западных областей ожидается до -3 -9 градусов. В то время, как на юго-западе, вокруг Карпат будет до -3 до +3. В центре и на востоке страны до -4 до +4 градусов, а на юге +4 +8 градусов и в Крыму до +12 градусов.

В столице Украины утром возможен снегопад. 10 февраля днем циклон сместится на восток, в результате чего снежные осадки ослабеют и прекратятся.

В свою очередь, 11-12 февраля Украину ждет еще один циклон и потепление. В то же время 14 февраля осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.

Стоит напомнить, что 9 февраля, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода, снегопады и сильная метель.