Народный синоптик объяснил, когда ждать "затишья" и спад морозов

Вместе с ухудшением погоды в Украину пришла настоящая зима, которая продлится до 20 февраля.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, крепкие морозы в Украине, вплоть до -20 в Украине продляться три-четыре дня. Дальше – температура пойдет на спад. Но штиля ждать не приходится – температурные качели за окном украинцы будут наблюдать до конца месяца.

Горбань добавил, что весь февраль погоду в Украине будут определять четыре циклона, так что весны в последний месяц зимы ждать не приходится.

Как сообщал "Телеграф", с утра в понедельник, 8 февраля, на дорогах Киева утром наблюдаются значительные пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Украине с 15.00 понедельника, 8 февраля, ввели ограничение на движение крупногабаритного транспорта по трассам в нескольких областях.