В Крыму стихия обесточила 7000 жилых домов

Из-за непогоды в оккупированном Крыму без электроэнергии остались боле 7,7 тысяч потребителей.

Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на "Крымэнерго".

Так в сообщении отмечается, что вечером 13 февраля произошла авария на ПС 35 кВ "Армянск" из-за чего почти пять тысяч абонентов остались без света в Армянске, а также селах Пятихатка, Волошино и Суворово (Красноперекопский район).

Неисправность удалось ликвидировать в 23:07.

Помимо того из-за обрыва проводов без света остались 1,4 тысячи абонентов в селе Береговое и пгт. Приморский.

По состоянию на утро 14 февраля, электричества не было у почти 1,4 тысяч потребителей в селах Первомайское, Гвардейское и Красное Симферопольского района.

Как сообщалось ранее, 13 февраля на Крым обрушилась непогода, принесшая с собой снег, метели и гололед.