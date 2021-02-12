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Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)

Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В оккупированном Крыму из-за пересыхания исчезла еще одна река. 

Об этом сообщает Крым.Реалии

В сообщении указывается, что речь идет о реке Сарысу, которая ранее протекала через город Белогорск. 

Как видно на фото, в реке не осталось даже остаточной воды. Русло пересохло полностью.  

 "Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались", - рассказал активист Решад Меметов. 

Река Сарысу в Крыму

Напомним, из-за дефицита в Алуште урежут подачу воды населению

По состоянию на 8 февраля, Симферопольское водохранилище имеет всего 7% объема воды, Партизанское – 14%, Аянское – 26%.

При этом, идея оккупантов с опреснением воды в Крыму может никогда не быть воплощена из-за отсутствующих у России необходимых технологий.

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Вода, Крым, Река, Белогорск, Сарысу.
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