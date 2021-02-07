Планы оккупантов по снабжению Крыма водой оказались на грани провала

Идея оккупантов с опреснением воды в Крыму находится под угрозой провала. И виной тому западные санкции.

Такое мнение высказала глава аналитического центра "Українська фундація безпекових студій" Юлия Каздобина, пишет "Крым.Реалии".

Она отметила, что, судя по всему, у России нет необходимых технологий для реализации проектов по опреснению воды.

В то же время, Каздобина подчеркивает, что санкции США запрещают поставки любых товаров в Крым, а европейские вводят эмбарго на поставки лишь в части экономических сфер, но это включает в себя и необходимую России технику.

"Однако при применении санкций, как правило, обращают внимание на гуманитарные последствия. Чем больше будет ухудшаться ситуация с водой в Крыму, тем меньше вероятность, что западные страны будут готовы накладывать эти ограничения", - сказала она, отметив, что задача санкций заключается не в нанесении вреда населению, а в создании осложнений для страны, нарушающей международное право.

Каздобина напомнила, что так как Россия является страной-оккупантом, то и водой снабжать Крым должна она.

Как сообщалось ранее, в Крыму из-за малого числа осадков Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

В связи с этим в "МЧС" полуострова разрабатывают планы по противодействию возможным чрезвычайным ситуациям.