Оккупационные власти Крыма в панике: запасы Симферопольского водохранилища почти истощились

За два месяца зимы приток воды в крымские водохранилища не возобновился, в результате чего Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Об этом сообщил 1 февраля глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

"Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом", – сказал он.

Со слов Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.

"Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили", – отметил он.

Глава предприятия "Вода Крыма" сообщил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища закончится после запуска Дзержинского водовода.

Стоит напомнить, что запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

При этом, проблема дефицита воды на Крымском полуострове ни коим образом не волнует президента России Владимира Путина. Подробнее по теме в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александр Лиев.