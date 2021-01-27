Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Обрушившийся на Одессу снегопад наломал дров и парализовал движение в городе: фото и карта пробок
Обрушившийся на Одессу снегопад наломал дров и парализовал движение в городе: фото и карта пробок
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время

Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем, – экс-министр Александр Лиев

Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем, – экс-министр Александр Лиев
11:38 Сегодня Телеграф

Экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины (АИГУ), руководитель Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александр Лиев рассказал "Телеграфу" о водных, туристических и экономических проблемах оккупированного полуострова, о том, зачем его захватил Путин, а также – почему нельзя разделять вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.

"Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем"

– Министр обороны Украины Андрей Таран завил, что в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия. Действительно ли это возможно?

– Информация о том, что такая подготовительная работа велась, появилась еще несколько лет назад. Даже были слухи, что ядерное оружие в Крым уже завезено. После говорили, что это были некоторые комплектующие к тому, что может быть развернуто потом как ядерный арсенал. Вероятность размещения ядерного оружия в Крыму очень высока. Очевидно, что цель захвата Крыма заключалась в превращении его в военный плацдарм, "непотопляемый авианосец". Полуостров интересен России именно для размещения стратегического, тактического, наступательного и оборонительного комплексов в Черном море. Что РФ и продемонстрировала первыми же шагами. Особая забота и интерес – к военным базам. Они разворачиваются, укрепляются и, вполне вероятно, получат ядерное вооружение.

– Как этому можно помешать? И можно ли?

– Размещение ядерного оружия в Крыму – это вопрос, который касается всего мира, ООН. Подобное регулируется не двухсторонними соглашениями, а на уровне крупнейших игроков, лидеров, которые несут ответственность за геополитические события. Необходимо делать всё, чтобы действия РФ четко идентифицировались как идущие в разрез не столько с Украиной, сколько со всем цивилизованным миром.
Учитывая, что Путин быстрым темпом движется к модели Северной Кореи, способ санкций и максимального изолирования – единственный логичный и вполне действенный. Украине нужно в связи с этим постоянно привлекать внимание мировой общественности к тому, что творит Россия в оккупированном Крыму, на Донбассе. И участвовать в модерировании, организации мирового обсуждения и осуждения таких действии, а также в дальнейших шагах по наказанию агрессора соответствующими санкциями.

Огурцы, выращенные в Крыму в несколько раз дороже импортных бананов и мандарин: будни оккупированного полуострова

– А как насчет самих крымчан? Вряд ли большинству из них нравится перспектива иметь под боком ядерное оружие…

– Крымская общественность очень инертная, что она и продемонстрировала в период оккупации. Нужно понимать, что по населению Крыма проехались огромным пропагандистским катком. Но значительная часть населения Крыма, сформировалась при независимой Украине. Она понимает значение свободы слова, у нее есть "побеги" критического мышление. И это не стоит сбрасывать со счетов. Крымчанам нужно доносить информацию, что размещение ядерного потенциала РФ в Крыму – это не защита, а очевидный риск. Смерть туризму и большинству тех сфер, которые были в Крыму традиционными. Это только военно-промышленный комплекс, где из 2,5 млн крымчан задействовано лишь около 50 тысяч. Так что большинство проиграет. Это надо пояснять, формируя, культивируя активную позицию крымчан. Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем.

"Значимость водной темы для Кремля сильно переоценена. Путина эта проблема не волнует"

– Оцените ситуацию с водоснабжением Крыма. Насколько болезненным ударом стало перекрытие Северо-Крымского канала?

– Удар, безусловно, болезненный. Но – смотря для кого. Я не разделяю популярную мысль в Украине, что перекрытие Северо-Крымского канала сильно озадачило Кремль. Дворец в Геленджике у Путина от этого не стал меньше, аппетит он не потеря. Кремль не пострадал от перекрытия СКК. Финансовые издержки от перекрытия незначительные на фоне других затрат в РФ. А пострадал.ю в первую очередь, агробизнес Крыма, жители степной части полуострова.

– Как именно?

– Проблему водоснабжения Крыма следует разделить на две составляющих. Первая – проблема с водой для промышленности (включая аграрную). Это почти 80% общего водопотребления в Крыму. Выращивание риса, сои, подсолнечника, зерновых. На полуострове орошалось 220 тысяч га земли и на это шло 70% воды Днепра.
Было много рыбхозов, которые тоже потребляли воду. Химическая промышленность – тот же завод "Титан" на севере Крыма. "Титаном" вода потреблялась, чтобы обеспечить функционирование кислотонакопителя. Уже несколько лет кислотонакопитель "Титана" без воды приносит огромные проблемы экологии севера Крыма и юга Херсонской области. Кремль же это не расстроило, у Путина даже глаз не дернулся. Уверен, что ему плевать и на экологию полуострова, и на жителей, и на их бизнес.

Из-за обезвоживания уровень жизни более миллиона крымчан в степных регионах (всё, что восточнее и севернее Симферополя) упал. Они понесли серьезные экономические потери. Попросту пропал смысл оставаться жить в степных регионах Крыма. Без воды там нет работы. Аграрный бизнес упал в разы, сельхозземли приходят в негодность, урожайность низкая, почвы деградируют. Понятно, что никаких компенсаций РФ им давать не будет. Но Путин захватывал Крым вовсе не для выращивания риса и рыбы. Военными базам воды в Крыму хватит.

Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности

– Вторая составляющая – это…?

– Вода питьевая. Есть миф, что без днепровской воды население изведется жаждой, некоторые СМИ даже публиковали соответствующие иллюстрации. Но из 1,3 млрд кубометров днепровской воды, которые шли по Северо-Крымскому каналу, в бытовом водоснабжении использовалось менее около 5%. Полуостров способен обеспечить бытовое водоснабжение собственными ресурсами. Потребности для системы ЖКХ ежегодно около 300 млн куб, наличие собственных ежегодных водоресурсов – около 370 млн куб.

Применить эти ресурсы можно, но потребуется решить несколько задач. Во-первых – переброска воды из регионов Крыма, где есть излишки воды, в степные регионы. Это затраты и время. Во-вторых, оккупантам придется вложиться в обновление жилищно-коммунальной структуры. Наибольшие потери воды – там. К примеру, в Симферополе до 60% воды теряется из-за устаревших коммуникаций, вода просто уходит из системы в землю.

Пока эти задачи не решены, жители 4-5 городов полуострова будут получать воду по графику. Дискомфортно? Да. Но не для Путина. Перекрытие канала – это, в первую очередь, вынужденная мера по части технических моментов его эксплуатации. При условии, что у нас по понятным причинам нет коммуникаций с оккупационной властью, эксплуатация невозможна. "Голова" канала – в Херсонской области, а 2/3 проходит по территории Крыма. Это сложное сооружение, управлять которым, не чувствуя его полностью, невозможно. Управлялся же он всегда из Новой Каховки, что на Херсонщине.

Экс-министр Лиев рассказал о своем видении ситуации в Крыме

– Какова вероятность, что россияне вторгнутся на материковую часть Украины, чтобы вернуть воду в Крым?

– Подчеркиваю, значимость водной темы для Кремля сильно переоценена. Крым захватывали не для развития туризма или выращивания риса, тем более не для улучшения жизни крымчан, а для размещения военных баз. Им воды хватает. Потому не вижу, что для Кремля тема крымской воды болит настолько, чтобы он решился на вторжение. Что касается вторжения с уже оккупированных территорий дальше в Украину – это может быть связно с продолжением фетиша Путина по расширению своего влияния, своей империи. И тут больше рисков, чем вторжение из-за воды. Вопрос воды может быть использован лишь как повод, но поводы они умеют придумывать и без того: то мы язык «запрещаем», то русских "ущемляем", до детей едим. Тема воды больше интересна местным оккупационным властям в Крыму – Аксенову и Ко. Им приходится разгребать сложности. Но эти гауляйтеры военно-тактических решений не принимают.

"Аксенов призывал в начале сезона турбизнес Крыма… не тратить деньги на подготовку к сезону"

– Какой был туристический потенциал Крыма на начало 2014-го?

– В СССР Крым был всесоюзной здравницей и имел перспективы стать уникальным местом, где практикуют избавление от бесплодия, от псориаза, дают возможность встать с инвалидной коляски. Стать круглогодичной здравницей, с хорошим сервисом. В 90-х, при независимой Украине, он потерял стратегический статус здравницы и развивался хаотически. Полуостров фактически трансформировался в пляж. А как пляж Крым – не конкурент реально пляжным регионам мира. Тем же Турции, Египту... Потом что пляжный сезон в Крыму – 2,5 месяца. Для стабильного бизнеса это не прибыльно. Прибыль начинается, если сезон длится не менее 5 месяцев. Греть море кипятильником нельзя, как и расширить пляжный сезон.

Но в 2010 году была принята стратегия развития Крыма – впервые с момента существования независимой Украины. Приоритетным стало развитие туризма и позиционирование Крыма как здравницы. Я был одним из соавторов этой стратегии, занимался блоком туризма. С момента существования стратегии, мы далеко продвинулись. Смогли управлять туристическим потоком, привлечь дополнительные миллион людей в Крым на краю сезона (в мае-июне и сентябре). Фактически, расширили сезон до 6 месяцев. Наш опыт изучали другие страны. Мы вошли в 2014-й год с грандиозными планами, с понятной тактикой. Открыли представительства Крыма в Вене, Лондоне, Москве, Минске, Риге, Баку, Стамбуле… Но планы о полуострове как мекке турбизнеса, здравнице были перечеркнуты 20 февраля 2014 года.

Литва наказала Киркорова за поддержку аннексии Крыма: в России язвительно ответили

– Если сравнивать число туристов до оккупации и после – о каких цифрах идет речь?

– В 1988-м полуостров посетило рекордное количество туристов – 8,8 миллиона. В 92-95 гг, самые плохие годы Крыма при независимой Украине, его посещали 2,2-2,5 миллиона туристов. Наиболее удачным стал 2012-й год – 6 млн 150 тыс. туристов. После оккупации Крым принимал в среднем в районе миллиона туристов в год. В 2020 – и вовсе полмиллиона. Да, прошлый год из-за корона-кризиса стал катастрофическим для туризма во всём мире. Но Крыму досталось особенно. В Украине есть возможность лоббировать интересы турбизнеса. Когда ограничительные меры становились нелогичными, наша Ассоциация, к примеру, выводила рестораторов, отельеров на акции на Майдане, под Кабмин, под Офис президента. К нам выходили, мы говорили с министрами, с представителями ОП. Нам шли на уступки. В Крыму – всё иначе. Нелогичные жесткие меры ввели, а турбиз не мог выйти на митинги, нет возможности вести диалог с властью. А в конце года Аксенов вдруг заявил, что Крым принял 6,3 миллиона туристов. Его больное воображение упустило из вида, что 2020 год имел ряд показателей, которые «убили» и без того скудный в последние годы курортный сезон.

– О каких показателях речь?

– Кроме тех, что и были (Крым оккупирован, потому иностранные туристы его почти не посещают), добавилась огромная проблема с водой. На фоне перекрытия Северо-Крымского канала – еще и засуха. Проблема тиражировалась всеми российскими СМИ. И поехать туда было меньше желания у самих россиян, которые и составляют сейчас весь туристический поток. К тому же, в первое полугодие Крым и вовсе был закрыт для туристов. И с Украины, и с России туда ограничили въезд. Добавим, что сам Аксенов призывал в начале сезона турбизнес… не тратить деньги на подготовку к сезону. Что, понятно, не стимулировало.

Ну, а его вранье опровергается официальной статистикой. Согласно данным РЖД, железнодорожное сообщение упало в прошлом году на 42%, по сравнению с 2019-м. А аэропорт Симферополя принял на 37% меньше пассажиров. Да, в связи с завершением строительства трассы "Таврида", а также с тем, что россиянам не дали поехать за границу, многие выбрали Крым. Но речь точно не о миллионах. Максимум – о сотнях тысяч. Что касается материковой Украины. Если до оккупации Крым принимал более 4,5 млн таких отдыхающих, то после оккупации – в районе 200 тысяч. А в 2020 году украинский турпоток в Крым равнялся нулю.

В Крыму планомерно уничтожают заповедные зоны: в сети показали фото из Судака

– Какие туристические объекты Крыма уже потеряны и почему?

– Потерянных материальных объектов пока, насколько мне известно, нет. Но мы ведь достоверно не знаем, что оккупанты там делают. В том же Херсонесе что-то, к примеру, ковыряют, вывозят... Есть вопросы по Бахчисарайскому дворцу, Массандре. Но пока не катастрофические.

Пострадали крымские бренды. Массандровское вино был известно на весь мир. Экспорт – в 60 стран мира. Сейчас бренд, скажем так, используется алкашами, которые пьют боярышник. Традиций виноделия, как и винной культуры в России нет. А потому стремительно тускнеют бренды "Массандра", "Новый свет", "Магарач". Исчезли и некоторые фестивальные бренды, известные на весь мир. Среди таких – проект "Казантип". Он длился 3 недели, на него съезжались сотни тысяч человек, причем 60% –из дальнего зарубежья (США, Австралия). Играли лучшие диджеи мира. Это был сплав техно-культуры и спорта. Ведь после трех недель музыки приходила неделя Z-Games – спортивных состязаний по пляжным и водным видам спорта. Были прямые трансляции на М1, Евроспорте, трансляции "разрывали" Ютуб. Теперь Крым этого лишен.

Покинул оккупированный полуостров и международный фестиваль "Джаз Коктебель". Приезжали топ-музыканты – Горан Брегович, Нино Катамадзе и многие другие. Сейчас они там проводят фестиваль чисто российского джаза…  А "Джаз Коктебель" как международный фест перебрался на материковую Украину. Он проходил уже в Киеве раз, трижды – на Черноморском побережье. В этом году (я вхожу в попечительский совет фестиваля), надеюсь, пройдет в Геническе, на Арбатской стрелке.

"Мы должны восстановить диалог между людьми. Вернуть территории без возвращения людей – утопия"

– По понятным причинам, многие в Украине рассчитывают, что после того, как в США сменилась власть, Штаты увеличат внимание к российско-украинскому конфликту. А может ли тут нам помочь, к примеру, Турция?

– Турция – достаточно самостоятельный геополитический игрок. В нашем регионе крайне важный. И по значимости не меньший, чем РФ. Турция входит в НАТО, а ее ВВП растет большими темпами, у нее сильнейшая армия. Но Эрдоган в 2014-м, как те же США и ЕС, тоже был "глубоко озабочен" тем, что творил Путин с Украиной. Так сложились обстоятельства, что тогда Эрдоган был в дружбе с ним. Не было еще сбитых в Сирии самолетов, других конфликтов (Ливия, Нагорный Карабах). Турция не раз подтверждала, что Крым – украинский. Но чтобы помочь с деоккупацией…. У Эрдогана – свои интересы. В том числе с Россией.

Нам же важно, прежде всего, рассчитывать на себя. И помнить, что оккупация Крыма стала, в том числе, результатом стечения обстоятельств. Крайне неудачных для нас. Но ведь обстоятельства могут "стечься" как-то иначе. И нам нужно быть к этому готовыми. К примеру, в РФ продолжаться протесты, выйдя на новый уровень противостояния между властью и активной частью общества. Могут измениться отношения между Путиным и Эрдоганом, РФ и ЕС. Президент США уже не Трамп, а Байден. Ситуация может измениться быстро. Вопрос лишь в том, будем ли мы в тот момент готовы.

– Что скажете о шансах оживить "крымский вопрос" на мировом уровне с помощью Крымской платформы, к участию в которой Украина намерена привлечь топ-державы?

– Прекрасный ход. Надо делать акцент на странах-гарантах Будапештского меморандума. Максимально привлекать США и Британию к вопросам по Крыму и Донбассу. Не исключая участие Германии, Франции, полного комплекта "Большой семерки". То, что делает в последнее время Алексей Резников (вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины), мне очень импонирует. Крымская правозащитная группа "20 февраля", которую я возглавляю, постоянно занимается вопросами Крыма и крымчан-переселенцев. И наша позиция совпадает с действиями и заявлениями Резникова. Он стратег, видит ситуацию в долгую. Умеет мыслить широкими горизонтами. Это очень сильный оппонент Кремля. Человек, который достойно представляет Украину в конфликте с РФ.

– Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода". Среди прочего там есть интересные моменты касательно объединения кейсов Донбасса и Крыма, признания России страной-агрессором. Что скажете об этом проекте?

– Это долгожданный документ. Не идеальный, ведь нет предела совершенству. Но отвечающий на важные вопросы. Он четко дает понять, что мы должны сперва восстановить доверие и диалог между людьми. Вернуть территории без возвращения людей – утопия. Мы должны работать именно с людьми на оккупированных территориях. Я его принял как лучик света в конце тоннеля еще и потому, что он не ставит под сомнение вопрос – вернем мы наши территории или нет. Он предлагает процедуру того, как мы будем действовать, когда начнем освобождать наши территории.

В этом законопроекте описан алгоритм действий по установлению украинского суверенитета на деоккупированной территории. Это та самая способность Резникова смотреть горизонтами, такая способность есть далеко не у всех наших чиновников. Очерчены вопросы по государственному управлению в переходный период после деоккупации. Какое-то время будут особые условия и госуправления, и правосудия. Надо, чтобы люди, которые живут на временно оккупированных территориях, понимали, что их ждет с возращением в Украину. Кто, почему и как будет наказан, а кто – амнистирован. Ответы на это дает законопроект.

– Некоторые источники уверяют, что присоединиться к Крымской платформе могут предложить российским оппозиционерам, к примеру, Навальному. При этом позиция Навального по Крыму довольно размыта. Он даже призывал жителей полуострова и Севастополя выходить на митинги в его поддержку, фактически признавая юридический статус Крыма как российской территории. Оцените и позицию Навального по Крыму и вероятность его присоединения к Крымской платформе.

– Думаю, что разговоры о вероятном присоединении Навального к Крымской платформе – это чтобы лишь потроллить Путина. Так для троллинга можно пригласить к участию в платформе и бывшую жену Путина. Толку будет столько же. Что касается позиции Навального по Крыму. Нужно понимать, что Навальный – это политический проект. А в политическом проекте цель одна – прийти во власть. Сделать это Навальный хочет с помощью электоральной поддержки. А потому не стоит ожидать, что он будет говорить непопулярные для россиян вещи. Тема Крыма была преподана россиянам как главное патриотическое событие. Именно так это ввинтили в промытые мозги. Заявлять, что Крым – не российский для человека, который хочет прийти в российскую власть – это путь, очевидно, бесперспективный. О том, что Крым был, есть и будет украинским, заявляют в РФ только те, кому не нужны рейтинги в России. И то, в самой РФ так заявлять уже опасно – можно под статью попасть…

А потому взгляд на отношение к Крыму российских политиков должен быть не через призму того, что они говорят сейчас, а через призму того – что мы должны делать всё, чтобы менять мнение россиян к этой ситуации. А это можно делать с помощью СМИ.  Мне импонировала идея Зеленского о создании русскоязычного телеканала, который был бы популярнее, чем многие российские. И сделал бы в РФ наши идеи, наши взгляды популярнее, понятнее. Так можно влиять на взгляды мыслящих россиян, креативом, качественным интересным контентом, юмором в конце концов. Но наше государство не влияет системно на информационное пространство не только в РФ, но и в своей стране.

Навальный вернул Крым Украине: в нашумевшем фильме о дворце Путина заметили важный нюанс

– Как крымчане могут отреагировать на то, что их намерены прививать российской вакциной "Спутник V", которая не прошла соответствующих испытаний?

– Крымчане сейчас находятся на той стадии, когда готовы по решению Кремля попробовать на себе что угодно. Любые "камни с неба". Уровень доверия, страха, готовности принимать любую чушь, которую будет рекомендовать или велеть Кремль, – максимальный. В этой связи могу предположить, что тема вакцинации российским препаратом будет принята в Крыму абсолютно лояльно.

– Одни эксперты считают, что Украине следует объединить крымский и донбасский кейсы, реализуя план деоккупации. Другие, напротив, уверены, что так мы и Крым не вернем, и Донбасс окончательно потеряем. Какого мнения придерживаетесь Вы – и почему?

– Очевидно, что Донбасс нужен Путину только для того, чтобы решать вопросы по Крыму. А Крым нужен как военная база. И чтобы вопрос оккупации Крыма перешел на задний план, Кремль начал гибридную войну на Донбассе. В этой игре задает темп сейчас Путин. Он отнял у вас, скажем так, драгоценность и тут же сломал руку. Чтобы не думали в этот момент об украденной драгоценности. Понимая, что если мы будем вести борьбу по правилам, навязанным агрессором (разделяя вопросы Крыма и Донбасса, принимая логику Кремля, что Крым – это Россия, а с Донбассом давайте что-то делать), – проиграем. И Крым, и Донбасс – это Украина. И вы зашли на наши территории. И разделять темы Донбасса и Крыма – в корне неверно. Все началось с Крыма и лишь его освобождением будет поставлена точка в конфликте.

Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 218

Все по теме:

Крым, Туризм, Александр Лиев, Владимир Путин, Ядерное оружие, Северо-Крымский канал, Оккупация Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
02 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
03 Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
04 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
05 Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
В сеть слили фото пыточной тюрьмы &quot;Изоляция&quot; в Донецке
В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь