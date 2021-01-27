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Огурцы, выращенные в Крыму в несколько раз дороже импортных бананов и мандарин: будни оккупированного полуострова

Огурцы, выращенные в Крыму в несколько раз дороже импортных бананов и мандарин: будни оккупированного полуострова
09:26 Сегодня Телеграф

цены на рынках в оккупированой Феодосии

Жители аннексированного Крыма не перестают восторгаться благами жизни под новой властью. Особо теплые эмоции у них вызывает обычный поход за продуктами.

«Побывал на рынке, на Крымской. Цены меня удивили. Крымские огурцы в 2,5-3,5 раза дороже Южноамериканских бананов, и в почти в 2-3 раза дороже турецких мандарин. Такое впечатление, что бананы и мандарины выращивают в Крыму, а крымские огурцы везут как минимум из Турции,... ну или на такси отдельно каждый огурец.» - рассказал «Телеграфу» один из жителей Феодосии.

импортны продукты на рынке Феодосии в разы дороже местной продукции

Свои слова источник подтвердил фотографиями цен на продукты, на которых «крымские» огурцы стоят 350 рублей (130 гривен), а тепличные 220(82 гривны). Для сравнения бананы и мандарины стоят 100 (37 гривен) и 120 (45 гривен) рублей соответственно. Справедливости ради приведем цены на подконтрольной Украине территории. В торговой сети Ашан огурец короткоплодный стоит 55 гривен, банан – 29, а мандарины почти 50.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Крым, Цены, Продукты.
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