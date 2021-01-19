Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму

В оккупированном Россией Крыму военнослужащий ЧФ РФ Максим Чурилов, который проходит срочную службу в 1096-м отдельном зенитно-ракетном полку (в/ч 83576) в Севастополе попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, с утра, 10 января, военнослужащих собрали на плацу. Командир части Сергей Пузин сообщил им, что в обязательном порядке всем будут ставить прививку от коронавируса российской вакциной и возражать не имеет смысла.

После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику и там сделали прививки. Некоторые военнослужащие предупреждали врачей о возможных аллергических реакциях, но их замечания медработники слушать не стали. Кроме того, они отказались назвать препарат, которым делали прививки. Скорее всего это была разработанная в РФ вакцина Спутник V.

Позже около 20 человек, которым была сделана прививка, пожаловались на плохое самочувствие. В частности, у них поднялась температура до 39 градусов и выше.

А у одного из матросов, 18-летнего Максима Чурилова, которого призвали на срочную службу в октябре 2020 года, состояние было еще хуже. У него началась аллергическая реакция, отек горла и он начал задыхаться. Его экстренно доставили в приемное отделение ближайшей городской больницы. Парня едва спасли.

Как сообщал "Телеграф", стало известно, что боевики группировки "ДНР" собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области российской вакциной "Спутник V".