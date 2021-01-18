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Прививать будут на камеры: боевики придумали, как будут пиарить вакцину Путина

Прививать будут на камеры: боевики придумали, как будут пиарить вакцину Путина
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

Боевики группировки ДНР собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области российской вакциной "Спутник V", которую в количестве 35 тысяч собираются поставить в ОРДЛО в феврале.

Об этом сообщила директор "Восточная Правозащитная Группа" Вера Ястребова в Facebook.

"Списки на прививание уже составлены... Оккупационные администрации РФ в ОРДО, составили задачу сделать из этого медийные поводы, т.к. прививать людей, будут на камеры",- рассказала она.

Также она правозащитница напомнила, что данная вакцина опасна для категории людей старше 60 лет, хотя в списках на вакцинацию в ОРДЛО пожилые люди присутствуют.

"У меня складывается такое впечатление, что это тест этой вакцины, а не прививание", - отметила Ястребова.

Как сообщал "Телеграф", ранее Россия планировала начать поставки 150 млн доз  вакцины "Спутник V" в Бразилию, но власти страны отказались объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, ОРДЛО, Covid-19, Спутник V.
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