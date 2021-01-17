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«Спутник V» отказались регистрировать для экстренной закупки в Бразилии

«Спутник V» отказались регистрировать для экстренной закупки в Бразилии
14:22 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Россия планировала начать поставки 150 млн доз  вакцины "Спутник V" в Бразилию, но власти страны отказались объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.

Об этом пишет The Guardian.

Таким образом, бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования российского препарата "Спутник V" в экстренных случаях. 

По информации регулятора, документы на разрешение применять препарат вернули фармкомпании Uniao Quimica, поскольку "Спутник V", который в РФ называют вакциной от коронавируса, не соответствует государственным критериям. 

Согласно тексту заявления нацагентства Anvisa, любой заявитель, который является запрашивающим разрешения на экстренное использования, должен продемонстрировать, что клинические испытания вакцины, обеспечат долгосрочную безопасность и эффективность. 

В свою очередь в российском фонде прямых инвестиций сообщили, что информация об отказе регистрации медицинского препарата якобы не соответствует действительности. По словам представителей РФПИ, Anvisa только просит дополнительную информацию по "Спутника V", которая будет предоставлена в ближайшее время.

Стоит напомнить, что в разработке вакцины России от коронавируса "Спутник V" могли участвовать ученые ФГБУ 48-й ЦНИИ, занимающиеся биологическим оружием, но данные об этом удаляют из сети. В частности, такая информация исчезла из Википедии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Бразилия, Вакцина, Россия, Спутник V.
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