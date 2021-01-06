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Появились интересные данные о создателях российской "вакцины" от коронавируса

Появились интересные данные о создателях российской "вакцины" от коронавируса
10:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В разработке вакцины России от коронавируса "Спутник V" могли участвовать ученые ФГБУ 48-й ЦНИИ, занимающиеся биологическим оружием, но данные об этом удаляют из сети. В частности, такая информация исчезла из Википедии.

Об этом сообщает блогер Александр Коваленко в своем Телеграмм-канале "Злой одессит".

Он пишет, что данный институт занимается разработкой наступательного биологического оружия и находится под санкциями США.

"Данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин. В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ. То есть, институт вел работа по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19", - пишет Коваленко.

Коваленко пытается выяснить, почему Россия всячески пытается скрыть участие в разработке вакцины института, известного разработкой наступательного бактериологического оружия, а не панацей.

"Моё интервью Информационному агентству GuildHall касательно исчезновения из Википедии упоминания об ФГБУ “48-й ЦНИИ” Минобороны России как одном из разработчиков вакцины от коронавируса Спутник-V.

Но важно и другое, а именно, каким образом, страна, имеющая за всю свою историю всего 2 лауреатов Нобелевской премии в области медицины и вырождающуюся, агонизирующую медицинскую отрасль, смогла первой создать "вакцину" от коронавируса?", - пишет блогер.

В доказательство о причастности ФГБУ 48-й ЦНИИ к разработке вакцины от коронавируса Спутник-V, блогер приводит несколько скринов.

Также стоит напомнить, что глава Кремля Владимир Путин не стал прививаться российской вакциной от COVID-19. Кроме того, в сети ходят слухи, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем и он не покидает свой бункер. 

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Вакцина, Россия, Коронавирус, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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