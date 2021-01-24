В Крыму планомерно уничтожают заповедные зоны: в сети показали фото из Судака

В Крыму помимо осушения озер и каналов оккупанты не брезгуют и присвоением заповедных зон. Так, мыс "Капсель", в Судаке, который является заповедным уже успели захватить.

Об этом в Фейсбук-группе "Железный капут" сообщил бывший военный ВМС Украины Андрей Иваниченко. Он также поделился кадрами, пляжа на мысе в данный момент.

На фото можно увидеть ограждения, которые перекрывают проход к пляжу. В то же время плавный спуск к пляжу, по которому раньше люди ходили с детьми, ныне завален камнями.

Фото самого пляжа, на мысе Капсель, что в Судаке:

Стоит напомнить, что ранее на оккупированном полуострове река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного берега Крыма, пересохла настолько, что уже перестала впадать в море.