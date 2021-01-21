Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река

На оккупированном полуострове река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного берега Крыма, пересохла настолько, что уже перестала впадать в море.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Местные жители жалуются, что уровень воды не изменился даже зимой, когда в январе прошли осадки.

По словам местного краеведа, он не помнит, чтобы зимой река имела такое плачевное состояние. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке.

Суук-Су — самая длинная река Крыма, но не самая полноводная. Длина русла реки — 232 км, площадь водосборного бассейна — 3750 км². В нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.

Напомним, до 2014 года более 80% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины. После оккупации Крыма Россией его перекрыли.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Засушливое лето и малоснежная зима привела к нехватки воды на полуострове.

По прогнозам синоптиков, 2021 год для Крыма также будет засушливым.