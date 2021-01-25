Навальный вернул Крым Украине: в нашумевшем фильме о дворце Путина заметили важный нюанс

В недавно выпущенном расследовании о недвижимости президента России Владимира Путина, которое провел российский оппозиционер Алексей Навальный заметили интересную деталь. На карте РФ, представленной в ролике она изображена без Крыма.

Об этом говорится в ролике расследования оппозиционера в YouTube.

Сама карта РФ постоянно не присутствует в видео, а внезапно появлется на 26 минуте, где изображается без крымского полуострова.

Скриншот из фильма Навального "Дворец для Путина":

При этом, данный момент можно также заметить на видео расследования Навального в YouTube (смотреть с 26 минуты):

Стоит напомнить, что фильм главного оппозиционера РФ Алексея Навального "Дворец для Путина" продолжает бить все рекорды. Двухчасовое видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.