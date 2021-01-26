Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности

Сразу после оккупации Крыма украинские власти планировали продавать туда воду.

Об этом свидетельствует протокол совещания, которое 28 марта 2014 провел тогдашний вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, сообщает "Радио Свобода".

Позже, уже после начала войны на Донбассе, тогдашний премьер Арсений Яценюк поручил превратить Управление Северо-Крымского канала вместе со всем его имуществом в публичное акционерное общество. На этот факт указывает его поручение, датированное восьмого мая 2014 года. Копии обоих документов предоставил политик Андрей Сенченко, который с марта по сентябрь 2014 исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента Украины.

Миллион долларов за разблокировку Северо-Крымского канала?

Сенченко называет себя инициатором перекрытия Северо-Крымского канала, из-за чего оккупированный Крым остался без днепровской воды. Он рассказал, как весной 2014 депутат Госдумы России пытался дать ему взятку за восстановление подачи воды в Крым. По словам политика, все произошло в офисе украинского бизнесмена, фамилию которого он отказался назвать.

"Тот предприниматель не хотел принимать в этом участие, но хотел как-то услужить. В режиме тет-а-тет заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы России по фамилии Хор говорит мне: "Надо открыть воду в Крым". - Я говорю: "Воды не будет". - Он говорит: "Ну, как это не будет? У нас есть аргументы ". - Я говорю: "Воды не будет". - Он берет салфетку (стол был накрыт для чая и кофе), пишет "20" - я не реагирую. Он добавляет шесть нулей - я не реагирую. Он ставит значок американского доллара - я не реагирую. Он говорит: "Ну, тогда мы найдем дверь, за которой нас поймут", - вспоминает Сенченко.

Политик рассказал, что сразу после этого разговора отправился на телешоу "Шустер Live", которое весной 2014 выходило на телеканале "Первый национальный".

"Я поехал к Савику Шустеру и прямо в эфире сказал: "По Киеву представители Кремля носят сумку с 20 миллионами долларов (это примерно 20 килограммов денег - большой такой рюкзак). Если вы услышите от кого-то из украинских чиновников идею восстановить подачу воды в Крым - знайте, что они взяли эти деньги ", - отметил Сенченко.

Глеб Хор - и ныне депутат Госдумы от партии "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Ни он, ни его помощница на запросы журналистов по поводу описанной Сенченко ситуации комментарии не предоставили.

Как рассказывает Сенченко, попытки возобновить поставки воды на оккупированный полуостров на этом не кончились.

"Потом было совещание у вице-премьера, министра регионального развития Гройсмана, где он раздавал поручения руководителю Госводагентству, министрам экологии, экономики и финансов немедленно возобновить поставки воды в Крым. Я позвонил Гройсману (тогда наше положение во власти это позволяло), "нарычал" на него - он сказал: "Нет-нет, Андрей, больше никогда в жизни такого не будет, это трагическая ошибка", - вспоминает политик.

Это совещание "Вопросы финансово-экономического обеспечения и режим работы Северо-Крымского канала в 2014 году" состоялось 28 марта, через 12 дней после непризнанного Украиной и миром крымского "референдума".

Во втором пункте протокола было сказано:

"Госводагентство: безотлагательно обеспечить бесперебойную подачу воды по Северо-Крымскому каналу: в однодневный срок направить письма субъектам хозяйствования Автономной Республики Крым с предложением заключения договоров с Управлением Северо-Крымского канала на поставку воды и определение условий проведения расчетов за нее".

А в пятом:

"Проработать вопрос о разработке механизма взаиморасчетов, установлении тарифа на подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Автономную Республику Крым и определения экономически обоснованной цены за соответствующие услуги".

Под протоколом стояла подпись тогдашнего вице-премьера Гройсмана.

Любопытно, что эта информация появилась вскоре после того как в Украине заговорили о возможном возвращении Гройсмана в большую политику.

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