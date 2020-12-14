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Вернется ли Гройсман в кресло премьера и способен ли Шмыгаль вывести Украину из кризиса

Вернется ли Гройсман в кресло премьера и способен ли Шмыгаль вывести Украину из кризиса
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф

В прессе все чаще начали всплывать фамилии экс-премьеров времен правления Порошенко – Яценюка и Гройсмана - как вероятных возвращенцев во власть (в том или ином статусе). Могут ли они вернуться? «Уйдут» ли Шмыгаля, который на этой неделе будет отчитываться в Верховной Раде? Игры вокруг Кабмина проанализировал для «Телеграфа» политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Думаю, всем давно понятно, что это правительство, которое заявлялось как антикризисное, – неэффективно. Шмыгаль в силу многих причин не справился. В том числе, потому что является чужеродным телом в нынешней системе власти, - поясняет Виталий Бала. – При Зеленском мы полностью девальвировали пост главы Кабинета министров. Начали с Гончарука, продолжили Шмыгалем. Они – совершенно не самостоятельные фигуры. Просто исполняют задания, которые идут из Офиса президента. Таких «никаких» премьеров я не припомню».

Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля

По словам эксперта, у нас периодически были главы правительства из политической команды президента. Но ранее у них была хотя бы относительная возможность самостоятельно принимать те или иные решения. Сейчас такого нет.

«В Офисе президента сейчас работают, мягко говоря, не самые умные люди в стране. И это особенно страшно в кризисное время. Мы не раз жили в кризис. Но даже при Порошенко, когда была горячая фаза российской агрессии, когда рухнула гривна, - правительства Яценюка и Гройсмана выглядели не так плохо, - считает Виталий Бала. – В последнее время, действительно, начались разговоры о возможном возвращении в большую политику Яценюка и Гройсмана. Гройсман даже признался в недавнем интервью, что давал советы этой власти (и довольно хорошие) о том, как реагировать на кризис. Правда, никто не прислушался. И всё тот же Гройсман заявил, что без своей фракции, без поддержки в парламенте - нет смысла идти в правительство. То же, думаю, касается Яценюка».

Директор Агентства моделирования ситуаций поясняет: чтобы исправить ситуацию в стране, нужна команда. Необходима поддержка в парламенте. Это – те точки опоры, которые позволят принимать консолидированные, взвешенные решения. Важные для всей страны, а не для интересов той или иной финансово-промышленной группы.

«Разговоры о следующем премьере–профессионале - из категории надежд. «Было бы хорошо, чтобы это случилось». В Украине – острый управленческий кризис. Абсолютное недоверие к Кабмину, к Верховной Раде. А когда нет общественной легитимизации, все решения, которые они принимают (в том числе о локдауне), игнорируются, - подчеркивает Виталий Бала. - Я уверен, что ситуацию можно разрешить только через досрочные парламентские выборы. Чтобы те, кто сформирует новую Раду, получили новый вотум доверия - и могли принимать решения при соответствующей общественной поддержке. Так что, чтобы выйти, как минимум, из управленческого кризиса, чтобы двигаться дальше, нужны досрочные парламентские выборы».

Эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко не исключил, что президент Зеленский может импульсивно распустить Верховную Раду.

Как сообщал "Телеграф", Гройсман стал фигурантом громкого дела "Укрбуда".

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Все по теме:

Арсений Яценюк, Выборы, Кабмин, Виталий Бала, Владимир Гройсман, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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