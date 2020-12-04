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НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали
НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали

НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали

НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали
11:15 Сегодня Телеграф

Детективы НАБУ 1-2 декабря провели обыски в компаниях, которые связывают с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Расследование ведется по делу о взятках строительной компании "Укрбуд".

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

По его словам, обыски проводились по наводке экс-нардепа Максима Микитася, который был фактическим владельцем "Укрбуда".

"Микитась передал НАБУ и САП свой телефон, документы и дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки", - утверждает журналист, уточняя, что экс-нардеп якобы также дал показания против замглавы ОП Олега Татарова и замначальника экспертного центра МВД Константина Дубоноса.

Высший антикоррупционный суд 26 ноября принял решение, в котором говорится о встрече Микитася с Гройсманом в сентябре 2017 года, на которой тогдашний народный депутат пообещал премьеру взятку в виде нежилых помещений в ЖК "Аристократы" на Печерске в Киеве. По словам журналиста, речь идет о зданиях по адресу Евгения Коновальца, 34. Стоит отметить, что там же находится офис Владимира Гройсмана.

"Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн. долларов", - пишет Юрий Бутусов, уточняя, что помещения передали структурам Гройсмана в декабре 2017 года и оформили на предпринимателя из Винницкой области, где экс-премьер долгое время был мэром облцентра и имеет политическое влияние.

Как сообщал "Телеграф", 2 декабря Микитась вышел из СИЗО, возместив в бюджет 50 миллионов гривен. Источники издания уточняют, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием.

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Все по теме:

Взятки, НАБУ, Владимир Гройсман, Укрбуд, Максим Микитась.

Автор:

Телеграф
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