Заплатил 50 миллионов: стало известно о выходе Микитася из СИЗО

В среду, 2 декабря экс-нардепа Максима Микитася, который подозревается в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, якобы отпустили из Лукьяновского СИЗО.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на информированный источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее 2 декабря в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Микитась добровольно возместил в госбюджет 50 миллионов гривен убытков по делу "Укрбуда", в то время, как общая сумма убытков составила 81,64 миллионов гривен.

По предварительной информации, застройщика выпустили на свободу именно после возмещения убытков. По информации СМИ, всем, у кого Микитась был в контактах, начиная с 18:00 стали получать оповещения, что он запустил мессенджер.

Напомним, что по данным следствия, в 2000-х годах ГУ Нацгвардии Украины и ТОВ "Укрбуд Девелопмент", заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти 81,64 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые Нацгвардия должна была получить на старте договоренностей.

Напомним, ранее НАБУ обвинило Ирину Венедиктову в срыве операции по задержанию еще одного фигуранта этого дела.