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САП: Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Микитася

САП: Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Микитася
22:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения Микитасю.

"Адвокат подозреваемого ходатайствовал изменить меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судья, заслушав доводы сторон, согласился с мнением прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, оставив меру пресечения без изменений.

Как сообщалось, правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

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В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч . 5 ст. 191 УК Украины). 

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21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш.

5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

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Украина, Суд, САП, Максим Микитась.

Автор:

Телеграф
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