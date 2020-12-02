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Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала

Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
19:49 Сегодня Телеграф Фото: rubryka.com

Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров в деле о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, из-за чего те не смогли предъявить подозрение чиновнику государственной компании "УкрБуд", замешанного в этом скандале.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одном, уже третьем, вероятном участнику указанного преступления, - уверяют в ведомстве.

По данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о задержании замглавы ОП Олега Татарова, который ранее как раз занимал одну из топ-должностей в "УкрБуде".

"В 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре", - написал он.

Это стало возможным, по его словам, потому, что накануне ночью, 1 декабря, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова  всех четырех прокуроров.

"Процессуальным руководителем  в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом", - рассказал детали скандала Бутусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака — Олег Татаров выступил за увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Офис открестился от его заявлений.

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Все по теме:

Скандалы, Олег Татаров, Нацгвардия, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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