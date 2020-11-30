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Зам Ермака выступил за увольнение Сытника: ОП открестился от его заявлений

Зам Ермака выступил за увольнение Сытника: ОП открестился от его заявлений
08:27 Сегодня Телеграф

Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака — Олег Татаров выступил за увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Офис открестился от его заявлений.

Издание “Закон и Бизнес” 28 ноября опубликовало комментарий Олега Татарова по поводу правительственной инициативы, направленной на сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

В своем комментарии Татаров, указав, что выражает только собственное мнение по этому поводу, заявил, что Сытник должен уйти с должности, поскольку именно он является “корнем проблем”.

"НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", — заявил чиновник.

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По мнению заместителя главы Офиса, из “внешних источников влияния” ведется борьба ради сохранения за Сытником должности, и это “дискредитирует правоохранительную систему”.

Уже в воскресенье, 29 ноября, Офис президента прокомментировал заявление Татарова, подчеркнув, что это его личное мнение.

"Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства", — заявили в ОПУ.

Стоит отметить, что до назначения в Офис президента Украины Олег Татаров работал в Министерстве внутренних дел под руководством Виталия Захарченко, который во время Революции Достоинства бежал в РФ. Также Татаров известен тем, что во времена Евромайдана лично убеждал СМИ и зарубежных послов в том, что митингующие стреляют в себя сами.

Напомним, что на внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял изменения к проекту госбюджета на 2021 год и проект, по которому директор НАБУ остается на своем посту, - это могло быть условием МВФ для выделения транша. 

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Все по теме:

НАБУ, Владимир Зеленский, Олег Татаров, Артем Сытник.

Автор:

Телеграф
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