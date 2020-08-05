Чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака по силовому блоку: указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленнский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Указ №310/2020 от 5 августа обнародован пресс-службой Зеленского.

"В область ответственности Олега Татарова будет входить формирование политики в области правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействию коррупции и защите прав человека", - сказано в сообщении.

ОПУ отмечает, что Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат. Продолжительное время работал в органах внутренних дел, в том числе занимал пост заместителя главы Главного следственного управления МВД Украины.

С 2014 года занимался адвокатской деятельностью.

Издание LB напоминает, что в апреле "Инициативна группа пострадавших на Майдане" обращалась к Зеленскому с запросом на предоставление информации о назначении Татарова на пост заместителя главы ОПУ.

"По нашей информации, в Офисе президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова", - отмечалось в заявлении группы.

Олегу Татарову 38 лет. С 1999 года он начал службу в органах внутренних дел. В 2011 году стал заместителем начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел. В 2013 году входил в руководство комиссии МВД, которая расследовала убийства на Николаевщине.

Татаров также был начальником Главного следственного управления МВД Украины времен Захарченко и курировал все дела против активистов Майдана. Татарова хотели назначить заместителем главы Херсонской ОГА, но после резонанса в СМИ херсонский губернатор решил этого не делать.

С 2014 года Татаров занимался адвокатской практикой. В 2016 году он был адвокатом Вадима Новинского.