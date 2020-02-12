Скачать
Четверг, 13.02.2020
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Экс-нардеп Микитась будет носить электронный браслет еще два месяца: решение ВАКС

Экс-нардеп Микитась будет носить электронный браслет еще два месяца: решение ВАКС
22:45 Ср, 12 Февраль 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:ВАКС продлил срок действия обязательств экс-президенту "Укрбуда".

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) на заседании в среду принял решение о продлении срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" еще на два месяца.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", - сообщается на странице ВАКС в соцсети Facebook.

В сообщении суда не указывается имя экс-президента "Укрбуда", однако, согласно ранее обнародованным материалам, речь идет о бывшем народном депутате Максиме Микитасе.

В ВАКС уточнили, что экс-президент "Укрбуда" подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии Украины, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 гг стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Сбил двух детей: В Киеве районный суд осудил нацгвардейца

Как сообщалось, после заключения между МВД и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

Суд просят запретить употреблять слово "слуга" в названии партии

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. 4 октября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.

Следователя столичной полиции задержали на взятке

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за экс-депутата залог был внесен.

Бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Между тем 20 января 2020 года в аэропорту "Борисполь" Микитась был снят пограничниками с авиарейса при попытке выехать из Украины.

На одной их станций столичного метро пытались похитить ребенка

21 января прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Расследованием указанных выше фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Укрбуд, Максим Микитась, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
02 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
05 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
На Банковой обсудили восстановление экономики Донбасса
На Банковой обсудили восстановление экономики Донбасса
Посольство США выразило благодарность Богдану
Посольство США выразило благодарность Богдану
Будущий наследник престола: как воспитывают принца Джорджа
Будущий наследник престола: как воспитывают принца Джорджа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь