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Следователя столичной полиции задержали на взятке

Следователя столичной полиции задержали на взятке
11:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Во вторник, 11 Февраля, в Киеве на получении неправомерной выгоды задержали следователя Оболонского управления полиции.

В Киеве при получении взятки в размере 24,5 тыс. грн задержан следователь полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, задержание следователя Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве произошло 11 февраля.

По предварительной информации, 28-летний полицейский требовал у гражданки 1000 долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности по факту получения последней кредита в магазине по поддельному паспорту.

В ходе контроля за совершением преступления следователя задержали "на горячем" во время получения 24, 5 тыс. грн неправомерной выгоды.

Помог преступнику: в Киеве будут судить судмедэксперта

На сегодняшний день решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд отпустил Марусю Звиробий под личное обязательство.

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Киев, Полиция, Суд, Взятка, Нацполиция.
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