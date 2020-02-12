Следователя столичной полиции задержали на взятке

Новости Украины:Во вторник, 11 Февраля, в Киеве на получении неправомерной выгоды задержали следователя Оболонского управления полиции.

В Киеве при получении взятки в размере 24,5 тыс. грн задержан следователь полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, задержание следователя Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве произошло 11 февраля.

По предварительной информации, 28-летний полицейский требовал у гражданки 1000 долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности по факту получения последней кредита в магазине по поддельному паспорту.

В ходе контроля за совершением преступления следователя задержали "на горячем" во время получения 24, 5 тыс. грн неправомерной выгоды.

На сегодняшний день решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд отпустил Марусю Звиробий под личное обязательство.