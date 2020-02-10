Скачать
Понедельник, 10.02.2020
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

Марусе Звиробий избрали меру пресечения

Марусе Звиробий избрали меру пресечения
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд отпустил Марусю Звиробий под личное обязательство.

Печерский райсуд Киева избрал волонтеру Елене Беленькой, известной как Маруся Звиробий, меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 10 февраля, сообщил адвокат волонтера Андрей Писаренко.

"Суд избрал Марусе Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал он.

Мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Суд также обязал Елену Беленькую сдать загранпаспорт и прибывать к следователю по первому требованию.

Будут ли ЧВК в Украине? В Раде зарегистрировали законопроект

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ "проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины" народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий.

Обе являются фигурантами дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.

Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

Звиробий инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Маруся Звиробий, Елена Беленькая, Андрей Писаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
&quot;Оскар-2020&quot;: полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь