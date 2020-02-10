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Будут ли ЧВК в Украине? В Раде зарегистрировали законопроект

Будут ли ЧВК в Украине? В Раде зарегистрировали законопроект
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Законопроект "О военно-консалтинговой деятельности" зарегистрирован в Раде.

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") совместно с группой специалистов и разработала и зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности".

Согласно законопроекту, под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление услуг военного или охранного характера государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины.

Законопроект предлагает урегулировать все сферы военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения им лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенности государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, учредителей и персонала, а также порядок ликвидации таких компаний.

Законопроект предлагает ввести жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности.

Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины, что связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

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Законопроект предоставляет право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств и норм международного права.

Законопроект также предлагает создать Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, которые находятся у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что субъекты военно-консалтинговой деятельности свои услуги должны предоставлять только за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства.

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Нормы проекта закона направлены на обеспечение трудоустройства лиц, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников антитеррористической операции, военнослужащих, уволенных с военной службы и бывших работников правоохранительных органов.

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Верховная Рада, Законопроект, ЧВК, Военная деятельность.
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