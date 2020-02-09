"Плохая новость для носителей зрады": в "СН" объяснили, зачем Украине закон о ЧВК

Новости Украины:Депутат Василевская-Смаглюк объяснила, зачем Украине закон о ЧВК.

В Украине уже давно существуют не менее пяти частных военно-консалтинговых компаний (ЧВК), однако они зарегистрированы и платят налоги за пределами Украины.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), отвечая на критику инициированного ею проекта Закона о военно-консалтинговой деятельности (№3005).

"Плохая новость для носителей зрады. Частные военно-консалтинговые компании уже давно существуют на территории Украины. Пока их не менее 5, которые не скрывают своего "профиля" (см. фото). С тренировочными базами, рекрутинговыми центрами, оружием и тому подобным. Проблема лишь в том, что они регистрируются и налоги платят не в Украине, а в Болгарии, Турции, Великобритании", - указала нардеп.

По ее словам, указанные компании сотрудничают с такими же украинскими частными производителями продукции ВПК, которым недавно разрешили напрямую, без участия государственных посредников поставлять свою продукцию на экспорт, в т.ч. в страны НАТО.

"И, если с экспорта оружия валютная выручка уже заходит в Украину, то за военно-консалтинговую деятельность - нет. А это сотни миллионов долларов ежегодно, которые сейчас оседают в тех странах, где "ЧВК" уже давно легализованы", - отмечает парламентарий.

Депутат объясняет, что в России тоже пытались завести ЧВК в правовое русло, но стране-агрессору это не выгодно. В то же время, в США этот бизнес находится под надзором властей, строго в рамках тамошнего законодательства.

"Штатам очень не выгодно, когда это легализируют другие страны. Из-за конкуренции и желания контролировать международный военный рынок ", - отметила она.

По словам Василевской-Смаглюк, в Раде прошлого созыва также была попытка легализовать ЧВК, однако тогда соответствующий законопроект Валерия Карпунцова не нашел "политической воли".

"По моей информации - легализация ЧВК тогда могла помешать получению Украиной военной помощи США. Имея депутатский мандат, я решила попробовать снова возобновить дискуссию вокруг этой проблемы. Я доработала законопроект Карпунцова. Мы исправили ряд противоречивых норм. Например, прописали, что ЧВК может действовать исключительно за пределами Украины", - отметила нардеп.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил создать в стране частные военные компании.

"Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, которые не сумели себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - считает Кривонос.