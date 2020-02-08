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Арахамия: Мы хотим, чтобы был миллион фермеров

Арахамия: Мы хотим, чтобы был миллион фермеров
01:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия: Почему фермеров 44 тысячи, а не миллион?

После реформы рынка земли в Украине может существенно вырасти количество фермерских хозяйств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Укринформа.

"Есть 44 тыс. фермеров - почему именно 44 тысячи, а не миллион? Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она существует: ее можно взять в аренду, получить пай... право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно согласно закону. Право собственности - это основа демократии в любом государстве", - заявил Арахамия.

По его мнению, отсутствие права собственности на землю сдерживает инвестиции в аграрном секторе.

"Фермеры говорят: я что, дурак - бешеные средства не в свою, а в арендованную землю вкладывать? Единственное, что важно: если людей беспокоит, что существуют какие-то иностранные корпорации, что есть кто-то богаче украинцев и они могут купить, - сделаем это исключительно после национального референдума", - подытожил Арахамия.

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Земельная реформа, Слуга народа, Давид Арахамия.
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