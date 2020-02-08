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Разумков: Зарплата чиновника должна быть достаточной и достойной

Разумков: Зарплата чиновника должна быть достаточной и достойной
00:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков: Я не понимаю несоизмеримые премии наших чиновников.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что между зарплатами чиновников и простых граждан должна быть корреляция.

Об этом Разумков сказал в ток-шоу "Противостояние" на телеканале Newsone, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я не понимаю, когда такие, мягко говоря, несоизмеримые премии получают наши чиновники. Я говорил и ранее о том, что зарплата чиновника, министра, народного депутата должна быть достаточной и достойной. Однако она не должна быть заоблачной. А когда мы видим премии, зарплаты даже за несколько месяцев в пол миллиона гривень - мне трудно это объяснить... Я думаю, что должна быть, мягко говоря, корреляция с тем, что получают люди, и тем, что получают чиновники", - отметил Разумков.

При этом он заметил: если нынешние чиновники на прежних рабочих местах получали "большой объем зарплат, дивидендов и т. п., то они себе сформировали некий финансовый резерв", благодаря которому могут поработать на пользу государства и, таким образом, доказать свою результативность. А дальше уже либо возвращаться в бизнес, либо идти уже с этими предложениями к гражданам, демонстрируя результаты своей работы". Однако, по словам спикера, сразу рассчитывать на высокие премии или зарплаты не стоит.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 17 января поручил КМУ подготовить новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, а также урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины".

Кабмин на заседании в среду, 5 февраля, принял решение об упорядочении выплаты зарплат руководителям министерств.

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Верховная Рада, ВР, Дмитрий Разумков.
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