Разумков: Во фракции "Слуга народа" нет раскола

В парламентской фракции политической партии «Слуга народа» нет раскола.



Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.



«Давайте исходить не из того, что не все поддержали тот или иной законопроект, а смотреть, сколько законопроектов поддержали все. И тогда вы сами увидите монолитность фракции в принятии решений», - заявил Разумков.



По его словам, вполне нормально, что те или иные депутаты не поддерживают какую-то позицию.