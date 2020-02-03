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"Громоотвод, который поможет фронтовикам": Кривонос предлагает создать украинскую ЧВК

"Громоотвод, который поможет фронтовикам": Кривонос предлагает создать украинскую ЧВК
13:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кривонос предложил создать частную военную компанию в Украине.

В Украине нужно создать частные военные компании, чтобы они обеспечивали безопасность различных объектов и структур.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в интервью "Фактам" .

"У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК "Вагнер". Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания – это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", – отметил Кривонос.

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По его мнению, те, кто прошел войну, могут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. "В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - считает генерал.

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Украина, Сергей Кривонос, ЧВК, ООС.
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