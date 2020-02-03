Режим "тишины": На Донбассе боевики пять раз открывали огонь, ранен военный

Новости Украины:На Донбассе боевики нарушили режим тишины 5 раз, один военный ранен.

С начала текущих суток в районе проведения ООС на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг продолжает пренебрегать Минскими соглашениями", - сказал Гуцуляк.

С 07.45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели плотные обстрелы позиций наших воинов в районе Павлополя. Здесь враг дважды применял автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм.

С 09.00 утра враг продолжил обстрел защитников Павлополя, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С 09.20 под вражеским огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались наши защитники Опытного. После 11.00 также из СПГ оккупанты вели обстрелы наших позиций в районе Авдеевки.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Но, по имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - отметил представитель Минобороны.